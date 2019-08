Readers’ Picks | Local Faves: Food & Dining

Restaurant

Lucca

228 Fourth St. NW, Canton, 330-456-2534, luccadowntown.com

Runner-up: Fronimos

New Restaurant

The Pantry in Hartville

101 Prospect Ave. N, Hartville, 330-877-1277, find The Pantry on Facebook

Runner-up: Thatsa Wrapp Shack

Romantic Restaurant

Gervasi Vineyard

1700 55th St. NE, Canton, 330-497-1000, gervasivineyard.com

Runner-up: Desert Inn

Fine Dining

Runner-up: Gervasi Vineyard

Breakfast

Samantha’s on Portage

4954 Portage St. NW, North Canton, 330-499-9700, samanthas-restaurant.com

Runner-up: Crepe Break

Brunch

Twisted Citrus

1649 N Main St., North Canton, 330-305-9680, thetwistedcitrus.com

Runner-up: Fieldcrest Estate

Lunch

Deli Ohio

328 Walnut Ave. NE, Canton, 330-453-7777, deliohio.com

Runner-up: Thatsa Wrapp

Soup/Salad

Grinders Above & Beyond

1820 W State St., Alliance, 330-821-6665. 3114 Whipple Ave. NW, Canton, 330-477-5411. 1212 W Maple St., Hartville, 330-587-4280. 500 W Main St., Louisville, 330-875-9700. 404 E Lincolnway, Minerva, 330-868-7824. 1671 N Main St., North Canton, 330-497-4800. grinders.net

Runner-up: Main Street Deli

Appetizers

Table Six Kitchen + Bar

6113 Whipple Ave. NW, North Canton, 330-305-1666, table6canton.com

Runner-up: Royal Docks Brewing Co.

Dinner Dish

Runner-up: General Tso’s Tofu from Basil

Family Restaurant

Hartville Kitchen

1015 Edison St. NW, Hartville, 330-877-9353, hartvillekitchen.com

Runner-up: Grinders Above & Beyond

Late Night Eats

George’s Lounge

229 Cleveland Ave. NW, Canton, 330-452-0029, georgescanton.com

Runner-up: Harmon’s Pub

Healthy Food

BAM! Healthy Cuisine

7160 Fulton Dr. NW, Canton, 330-880-0226. 2185 E Maple St., North Canton, 330-494-7136. bamhealthycuisine.com

Runner-up: Clean Eatz

Take Out

Lucky Star Express

1973 E Maple St., North Canton, 330-498-9996, find Lucky Star Express on Facebook

Runner-up: Sol Pie Pizza

Catering

Old Carolina Barbecue Co.

900 W State St., Alliance, 330-680-4710. 4710 Everhard Rd., Canton, 330-499-3080. 2482 Lincoln Way E, Massillon, 330-833-9030. oldcarolina.com

Runner-up: Charlie Brown’s Catering

Patio

Runner-up: Royal Docks Brewing Co.

Farmers’ Market

Canton Farmers’ Market

305 McKinley Ave. NW, Canton, 330-456-0468, cantonfarmersmarket.com

Runner-up: Plain Township Farmers’ Market

Grocer

Fishers Foods

5215 Fulton Dr. NW, Jackson Twp. 4403 Cleveland Ave., Canton. 4401 Tuscarawas St. W, Canton. 8100 Cleveland Ave. NW, North Canton. 330-497-3000, fishersfoods.com

Runner-up: Acme Fresh Market

Seafood

Tim’s Tavern

3323 Parkway St. NW, Canton, 330-455-6306, timstavern.com

Runner-up: Eadies Fish House Grill & Bar

Asian Cuisine

Basil Asian Bistro

585 Market Ave. N, Canton, 330-452-3888, basilasianrestaurant.com

Runner-up: Jasmine Asian Bistro

Indian Cuisine

Bombay Sitar

5111 Fulton Dr. NW, Canton, 330-305-0671, bombaysitar.com

Runner-up: Kabab & Curry

Italian Cuisine

Runner-up: Napoli’s

Mediterranean Cuisine

Desert Inn

204 12th St. NW, Canton, 330-456-1766, desertinncanton.com

Runner-up: Aladdin’s Eatery

Mexican Cuisine

El Rincon

3212 Tuscarawas St. W, Canton, 330-453-9200, elrinconcanton.com

Runner-up: Pancho’s Southwestern Grille

Sandwich

Deli Ohio

328 Walnut Ave. NE, Canton, 330-453-7777, deliohio.com

Runner-up: Kennedy’s BBQ

Burger

The Rail

4347 Belden Village St. NW, Canton, 330-497-7550, therailburger.com

Runner-up: George’s Lounge

Fries or Chips

Heggy’s Nut Shop

3200 Tuscarawas St. W, Canton, 330-454-6611, heggysnutshop.com

Runner-up: Thatsa Wrapp chips

Pizza

Pizza Oven

1589 N Main St., North Canton, 330-494-4100. 4000 Cleveland Ave. NW, Canton, 330-492-4333. 3153 Tuscarawas St. W, Canton, 330-452-8801. 3655 Cleveland Ave. S, Canton, 330-484-2518. 3314 Lesh St. NE, Canton, 330-452-5599. 1601 30th St. NE, Canton, 330-453-1437. 2805 Lincoln Way E, Massillon, 330-833-8222. 4990 Dressler Rd. NW, Canton, 330-493-0090. pizzaovenpapabears.com

Runner-up: Sol Pie Pizza

Steak

Sparta Steak House & Lounge

1101 12th St. NW, Canton, 330-454-6343, spartasteakhouseandlounge.com

Runner-up: Baker’s

Wings/BBQ

Runner-up: Angry Barbeque

Dessert & Cupcakes

Sprinkle City

706 S Main St., North Canton, 330-933-0767, sprinklecitysweets.com

Runner-up: Cutey Patooty Cupcakes LLC

Ice Cream

Pav’s Creamery

708 S Main St., North Canton, 330-472-3348, pavscreamery.com

Runner-up: Taggart’s Ice Cream Parlor & Restaurant

Chocolates

Runner-up: Ben Wollenberg Chocolates & Nuts

Bakery

Little Chunk of Goodness

littlechunkofgoodness.com

Runner-up: Studio Bakery

Donuts

MaryAnn Donuts

4222 Hills & Dales Rd. NW, Canton, 330-478-9500. 5039 Tuscarawas St. W, Canton, 330-477-1400. 1664 N Main St., North Canton, 330-305-1088. 2131 Columbus Rd. NE, Canton, 330-580-9300. 2909 Cleveland Ave. S, Canton, 330-484-2233. maryanndonuts.com

Runner-up: Johnnie’s Bakery

Coffee Shop

Muggswigz Coffee & Tea Co.

137 Walnut Ave. NE, Canton, 330-452-6336. 5854 Fulton Dr. NW, Canton, 330-754-1017. muggswigz.com

Runner-up: Carpe Diem Coffee Shop

Happy Hour

Runner-up: Royal Docks Brewing Co.

Neighborhood Bar

Harmon’s Pub

2329 Tuscarawas St. W, Canton, 330-453-2144, harmonspub.com

Runner-up: Loby’s Bar & Grille

Brewery

Paradigm Shift Craft Brewery

128 North Ave. NE, Massillon, 330-880-0008, paradigmshiftbrew.com

Runner-up: Royal Docks Brewing Co.

Beer Selection

The Barrel Room

7901 Cleveland Ave. NW, North Canton, 330-244-1535, barrelroomwinebar.com

Runner-up: Royal Docks Brewing Co.

Craft Cocktails

Runner-up: Grapes in a Glass

Winery

Runner-up: Maize Valley Winery & Craft Brewery

Wine List

Grapes in a Glass

575 Market Ave. N, Canton, 330-453-9463, 50shadesofvine.com

Runner-up: The Barrel Room